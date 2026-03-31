خضع الفنان المصري أحمد عبدالله محمود للتحقيق في نقابة المهن التمثيلية بمصر، بعد تصريحاته التي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية حول الفنان المصري الراحل رشدي أباظة، والذي اعتبره الكثيرون إساءة لرمز كبير من رموز السينما المصرية والعربية.

توضيح وتقدير للراحل

وكشف الفنان خلال جلسة التحقيق موقفه، مؤكدًا تقديره الكبير لرشدي أباظة، واعتباره أحد أبرز رموز الفن في مصر، نافيًا أي نية للإساءة إليه.

اعتذار شامل

كما بادر بتقديم اعتذار رسمي لأسرة الراحل، إلى جانب اعتذاره للوسط الفني والنقابة، مؤكدًا اعتزازه بعضويته وحرصه على احترام تقاليدها.

رسالة خاصة لنقيب الممثلين

كما وجه اعتذارًا خاصًا للدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، تقديرًا لدورهم في حماية القيم المهنية وصون تاريخ الفن.

موقف النقابة

وفي السياق ذاته، شددت نقابة المهن التمثيلية على تمسكها بثوابتها، مؤكدة ضرورة احترام رموز الفن والحفاظ على مكانتهم كجزء من تاريخ السينما المصرية.

تفاصيل الواقعة

وكان أثار أحمد عبد الله محمود جدلًا واسعًا بعد تصريحاته عن أجور نجوم الزمن الجميل، طرح رأيًا بشأن الأجر المتوقع للفنان الراحل رشدي أباظة إذا كان موجودًا في الوقت الحاضر، أجاب قائلاً إن الراحل كان سيتقاضى أجره نساء بالإضافة إلى مبلغ مالي ضخم يتراوح بين 50 و60 مليون جنيه، وهو ما اعتبره كثيرون تقليلًا من قيمة وتاريخ فني كبير.

إحالة للتحقيق

وأدت هذه التصريحات إلى موجة غضب بين الجمهور، ما دفع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي إلى إحالة الفنان للتحقيق، للوقوف على تفاصيل ما صدر عنه واتخاذ الإجراءات اللازمة.