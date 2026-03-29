علمت «عكاظ» من مصادرها أن نادي الاتحاد يتجه لبيع عقد اللاعب الفرنسي موسى ديابي عقب نهاية الموسم الحالي وتحديداً في صيف 2026، وتهدف الإدارة الاتحادية للتعاقد مع لاعب بديل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



ويحظى موسى ديابي باهتمام عدد من الأندية الأوروبية في مقدمتها نادي إنتر ميلان الإيطالي، الذي حرص على التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن لم يصل مع نادي الاتحاد لاتفاق على إتمام الصفقة.



يذكر أن نادي الاتحاد تعاقد مع اللاعب موسى ديابي في صيف 2024، قادماً من نادي أستون فيلا الإنجليزي بعقد لمدة 5 مواسم حتى 2029، ونجح في المساهمة مع الفريق الاتحادي في تحقيق بطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك في الموسم الماضي.