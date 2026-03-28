كشف الفنان المصري منير مكرم، عضو في نقابة المهن التمثيلية في مصر، تفاصيل تعرض الفنان المصري نبيل نور الدين لحادثة سير مروعة خلال الساعات الأخيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد الفنان منير مكرم، في تصريحات خاصة إلى «عكاظ»، أن الحالة الصحية لنور الدين شهدت تدهورًا ملحوظًا بعد الحادثة، مشيراً إلى أنه يخضع حاليًا لمتابعة دقيقة من قبل فريق طبي متخصص لضمان استقرار وضعه الصحي.

استعداد لعملية جراحية عاجلة

وأشار مكرم إلى أن الفنان سيخضع خلال اليومين القادمين لعملية جراحية تتضمن تركيب شرائح ومسامير، في محاولة لاستعادة صحته بشكل كامل قريباً.

آخر أعمال نبيل نور الدين

وكان آخر أعمال الفنان نبيل نور الدين هو مسلسل «صلة رحم»، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي لعام 2024، وشارك فيه بدور بارز ضمن طاقم العمل.

أبرز أعماله الفنية

وشارك نبيل نور الدين بأدوار مختلفة في عدد من المسلسلات مثل «سيب وأنا أسيب»، و«وعود سخية»، و«أحلام سعيدة»، و«رانيا وسكينة»، كما برز في أعمال مثل «ظل راجل» و«إسود فاتح».