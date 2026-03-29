عروض سعودية وأوروبية وأمريكية.. أين سيذهب كاسيميرو؟

أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو أن نجم مانشستر يونايتد كاسيميرو تلقى عرضاً من إنتر ميامي الأمريكي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وسط منافسة سعودية وأوروبية.

وكان كاسيميرو قد أعلن في يناير الماضي أنه سيغادر مانشستر يونايتد بمجرد انتهاء عقده في 30 يونيو القادم، دون الكشف عن وجهته القادمة.

وأوضح الصحفي الموثوق عبر حسابه على منصة «إكس» أن إنتر ميامي تواصل مع وكلاء كاسيميرو وقدم عرضه الأول للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي.



شرط كاسيميرو

وأضاف: «كاسيميرو منفتح على الانتقال إلى ميامي، ولديه طموحات كبيرة ورغبة في التوفيق بين مشروعه وحياته الشخصية».

عروض سعودية وأوروبية

وأشار إلى أن الصفقة متوقفة على العرض المالي، إذ تلقى كاسيميرو عروضاً أخرى من أندية أوروبية وسعودية.

اهتمام «اتحادي»

ووفقاً لما ذكرته «ESPN» الأسبوع الماضي، فإن كاسيميرو ضمن اهتمامات نادي الاتحاد لتدعيم خط الوسط في الموسم القادم ضمن صفقة انتقال حر، تحسباً لرحيل لاعبه فابينيو.

وأوضحت الشبكة أن التعاقد المحتمل مع كاسيميرو مرتبط بمستقبل فابينيو، إذ من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وفي حال عدم التجديد ستتجه إدارة الاتحاد إلى التعاقد مع مواطنه البرازيلي.