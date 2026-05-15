في واقعة مأساوية هزت أوساط الرياضة والرأي العام في قرغيزستان، لقي المقاتل في رياضة الفنون القتالية المختلطة MMA ميديت جينالييف، مصرعه غرقاً أثناء محاولته إنقاذ أطفال من الغرق في بحيرة إيسيك كول الشهيرة.

وقعت الحادثة يوم الأربعاء في منطقة قرية باكتو دولونوتو بمحافظة إيسيك كول، حيث كان ميديت (30 عاماً) يقضي إجازة مع أصدقائه عندما شاهد فتاتين في سن المدرسة تتعرضان للخطر بسبب الأمواج القوية في البحيرة.

وبحسب بيان الشرطة المحلية وتقارير وسائل الإعلام القرغيزية، قفز ميديت مع صديقين له إلى المياه فوراً لإنقاذ الفتاتين، حيث نجح المنقذون في إخراج الطفلتين إلى الشاطئ بسلام، لكن ميديت لم يتمكن من العودة، واختفى تحت المياه، وبعد ساعات، عثر الغواصون على جثمانه ونُقل إلى المشرحة.



ويُعد ميديت جينالييف أحد المقاتلين المعروفين في أوساط MMA في قرغيزستان وآسيا الوسطى، حيث كان يتمتع بشعبية جيدة بين عشاق الرياضة القتالية بفضل أسلوبه الشجاع والمثابر داخل الحلبة.

وتعتبر بحيرة إيسيك كول التي تعني «البحيرة الدافئة» باللغة القرغيزية، هي إحدى أشهر الوجهات السياحية في قرغيزستان، وتُصنف كثاني أكبر بحيرة مالحة في العالم بعد بحر قزوين، وسابع أعمق بحيرة على مستوى العالم.

ورغم جمالها ومياهها الدافئة نسبياً، تشهد البحيرة أحياناً أمواجاً قوية وتيارات خفية تجعل السباحة فيها خطيرة، خصوصا على غير المحترفين، وقد سُجلت حالات غرق سابقة فيها.