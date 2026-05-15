كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو حقيقة توصل نادي الهلال إلى اتفاق مع مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، للانضمام إلى صفوفه في الموسم القادم، في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق للتجديد حتى الآن، حيث يميل ليفاندوفسكي إلى مغادرة «البلوغرانا»، بحثاً عن المشاركة الأساسية، بعدما أدرك أنه سيلعب دوراً ثانوياً في مشروع المدرب فليك، بحسب تقارير صحفية.

حقيقة اتفاق الهلال مع ليفاندوفسكي

وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه لا صحة لتوصل الهلال إلى اتفاق مع روبرت ليفاندوفسكي حتى هذه اللحظة.

وأضاف خبير الانتقالات أن المهاجم البولندي تلقى عروضاً من الدوري السعودي والدوري الأمريكي، إلى جانب فرص أخرى، لكنه لا يزال يدرس مستقبله.

أرقام ليفاندوفسكي

وشارك البولندي البالغ من العمر 37 عاماً في 44 مباراة بقميص برشلونة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 18 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة.