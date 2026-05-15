تتواصل الأزمات داخل جدران نادي ريال مدريد الإسباني، إذ عبر مهاجم الفريق كيليان مبابي عن استيائه من مدرب الملكي ألفارو أربيلوا بسبب تهميشه.

وجاءت أزمة مبابي وأربيلوا في وقت عصيب، حيث سبقتها بأيام مشاجرة عنيفة بين ثنائي الفريق فالفيردي وتشواميني، ثم خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة 2-0 الأحد الماضي، والخروج بموسم صفري للعام الثاني على التوالي.

وغاب مبابي عن مواجهة برشلونة، كما تعرض لصيحات استهجان من الجماهير خلال مباراة ريال أوفييدو، أمس (الخميس)، في بطولة الدوري الإسباني، بعد عودته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.



المهاجم الرابع

وشارك المهاجم الفرنسي بديلاً في الدقيقة 68، بعدما فضل أربيلوا الدفع بكل من فينيسيوس جونيور وغونزالو غارسيا في الهجوم، وعقب اللقاء، قال مبابي: «أنا لائق تماماً، ولم ألعب لأنني، بالنسبة للمدرب، المهاجم الرابع في الفريق بعد فرانكو ماستانتونو وفينيسيوس وغونزالو».

وأضاف: «كنت مستعداً للعب أساسياً، لكن القرار يعود إليه ويجب دائمًا احترامه، لا توجد لدي أي مشكلة مع أربيلوا، ويجب تقبّل فلسفة المدرب، وعليّ أن أبذل جهداً أكبر للمنافسة مع فينيسيوس وغونزالو وماستانتونو».



أربيلوا يبرر قراره

من جانبه، قال أربيلوا: «لقد تحدثت مع مبابي قبل المباراة، ولا أعلم كيف فهم كلامي، بالنسبة لي، من الواضح أن لاعباً لم يكن قادراً قبل أربعة أيام حتى على الجلوس على مقاعد البدلاء أمام برشلونة، لا ينبغي أن يبدأ مباراة أوفييدو، خصوصاً أنها ليست مباراة نهائية».

وأوضح ألفارو أربيلوا أن مبابي سيبدأ مباراة ريال مدريد القادمة أمام إشبيلية، يوم الأحد القادم.