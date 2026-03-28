كشفت سوزان (ابنة الفنانة الكويتية حياة الفهد)، التطورات الصحية لوالدتها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة استقرار وضعها الصحي نسبياً في الوقت الحالي، رغم حاجتها إلى رعاية طبية دقيقة داخل أحد المستشفيات الحكومية، تحت إشراف فريق طبي متخصص يتابع حالتها بشكل مستمر.

تحسين المؤشرات الحيوية

وأوضحت سوزان في تصريحات إعلامية، أن الحالة العامة للفنانة الكبيرة لا تزال تتطلب الحذر، مشيرة إلى أن الأطباء يركزون في هذه المرحلة على تحسين المؤشرات الحيوية تدريجياً، قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بإجراءات طبية إضافية، سواء كانت بالتدخل الجراحي أو بخطط علاجية أكثر تقدماً.

وأكدت أن تحسن الحالة يسير بوتيرة بطيئة لكنها مطمئنة، معربة عن أملها في أن تتجاوز والدتها هذه الأزمة الصحية في أقرب وقت.

لافتة إلى أن قرار إجراء أي عملية جراحية لن يتم إلا بعد التأكد من قدرة الجسم على تحمّلها، وهو ما يتطلب استقراراً كاملاً في المؤشرات الصحية، موضحة أن العائلة تضع ثقتها الكاملة في الفريق الطبي، وتلتزم بتوجيهاته بشكل كامل خلال هذه الفترة الحساسة.

دعم نفسي

وقالت سوزان: «هذه الفترة لا تقتصر على العلاج الجسدي فقط، بل تشمل أيضاً الجانب النفسي، إذ تلعب الحالة المعنوية دوراً مهماً في دعم رحلة الشفاء، خصوصاً لفنانة بحجم وتاريخ حياة الفهد، التي تحظى بمحبة واسعة من الجمهور في الخليج والعالم العربي»، مشيرة إلى أن الفهد تحظى بدعم كبير من زملائها في الوسط الفني، الذين لم يتوقفوا عن السؤال عنها والاطمئنان على حالتها الصحية، خصوصاً خلال فترة عيد الفطر، ما يعكس مكانة والدتها الكبيرة في قلوب الجميع.

وأضافت العديد من أصدقاء المشوار الفني حرصوا على التواصل مع العائلة بشكل مستمر، ما كان له أثر إيجابي في رفع الروح المعنوية، ليس فقط للفنانة، بل للأسرة بأكملها، التي تمر بظروف صعبة وتحتاج إلى هذا الدعم المعنوي.