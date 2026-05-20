أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن توجهات حازمة لإنهاء الصراعات الدولية والسيطرة على أسواق الطاقة، وجاءت أبرز مواقفه كالتالي:

إنهاء حرب إيران وكبح الأسعار

تعهد ترمب بخفض أسعار النفط قريباً، مؤكداً أن واشنطن ستنهي الحرب مع إيران في أسرع وقت ممكن.

سحق القدرات الإيرانية

شدد على قوة الجيش الأمريكي التي تجلت بوضوح في ملفي فنزويلا وإيران، معلناً: "قضينا تماماً على سلاح البحرية الإيراني، ودمرنا قواتها الجوية ومنظوماتها الدفاعية".

العلاقة مع بكين

وفي مسار دبلوماسي موازٍ، وصف ترمب علاقة الولايات المتحدة مع الصين والرئيس شي جين بينغ بأنها "جيدة".