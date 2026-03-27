ضرب منتخب بولندا موعداً مهماً مع نظيره السويدي بعد تفوقهما على ألبانيا وأوكرانيا الخميس ضمن منافسات الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، إذ قلب منتخب بولندا تأخره على أرضه ووسط جماهيره أمام منتخب ألبانيا بهدف سجله أربير خوجا في الدقيقة 42 إلى فوز بفضل ثنائية روبرت ليفاندوفسكي وبيوتر زيلينسكي في الدقيقتين 63 و73.



فيما انتصر منتخب السويد على أوكرانيا بثلاثة أهداف لهدف بعدما فرض المهاجم فيكتور يوكيريس نفسه نجماً للقاء بتسجيله ثلاثية (هاتريك) المنتخب السويدي في الدقائق 6 و51 و73 من ركلة جزاء، فيما سجل البديل ماتفي بونومارينكو هدف أوكرانيا الوحيد (90).



وعانى المنتخب الأوكراني من خيبة أمل مريرة بهزيمة أخرى في مباراة فاصلة بعد أن خسر أمام ويلز في النسخة الماضية، ورغم أن السويد حصدت نقطتين فقط في تصفيات مخيبة، فإن المنتخب الذي يقوده حالياً المدرب الإنجليزي غراهام بوتر حصل على فرصة جديدة بفضل نتائجه في دوري الأمم، حيث يسعى لبلوغ النهائيات للمرة الأولى منذ 20 عاماً. وعوّض يوكيريس الذي يدافع عن ألوان أرسنال الإنجليزي بأفضل طريقة ممكنة غياب مواطنه ألكسندر أيزاك مهاجم ليفربول الذي لم يتعاف بعد من كسر في الساق تعرّض له في ديسمبر.



وبذلك يضرب منتخب بولندا موعداً مع نظيره السويدي في نهائي المسار الثاني للملحق الأوروبي، وذلك من أجل حسم أحد المقاعد الأوروبية الأربعة للمونديال.