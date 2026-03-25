أعلن نادي إشبيلية تعيين لويس غارسيا بلازا مدرباً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للأرجنتيني ماتياس ألميدا، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج في بطولة الدوري الإسباني «لا ليغا».

عقد حتى 2027

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني أنه توصل إلى اتفاق مع المدرب لويس غارسيا لقيادة الفريق حتى 30 يونيو 2027.

مهمة إنقاذ لمدرب الشباب السابق

غارسيا بلازا، الذي أدار 229 مباراة في الدوري الإسباني، كانت آخر محطاته التدريبية مع نادي ديبورتيفو ألافيس، كما سبق خوض تجربة قصيرة مع الشباب السعودي خلال الفترة من ديسمبر 2019 إلى يونيو 2020.

وتتمثل المهمة الأساسية للمدرب الجديد في قيادة إشبيلية لإنهاء الموسم الحالي بعيداً عن منطقة الهبوط، إذ يحتل الفريق المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الخطر.