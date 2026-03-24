Shipping data showed that crude oil exports from the port of Yanbu in western Saudi Arabia rose to nearly four million barrels per day last week, a sharp increase from export levels before the outbreak of the Iran war.



Saudi Aramco, the world's largest oil exporter, is seeking to boost its exports by transporting crude oil through the East-West pipeline, also known as the Petroline, to Yanbu, in order to compensate for supply disruptions in the Strait of Hormuz, with most shipments heading to Asia.



On March 10, Aramco stated that it could pump about seven million barrels per day to Yanbu via the East-West pipeline, allocating about five million barrels per day for export and directing the remainder to local refineries.



Average Exports



Kepler Analytics reported last February that total Saudi crude oil exports exceeded seven million barrels per day.



Data from "Kepler" showed that the average crude oil exports through Yanbu approached 2.9 million barrels per day since the beginning of March, slightly higher than the figures provided by the London Exchanges Group. This represents a significant increase from the average of 770,000 barrels per day in January and February.



In the week beginning March 16, data from "Kepler," the London Exchanges Group, and Clarkson's shipping brokerage indicated that exports surged to nearly four million barrels per day, and further increases are expected.