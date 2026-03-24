أظهرت بيانات شحن أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع في غرب السعودية ارتفعت إلى ما يقرب من أربعة ملايين برميل يوميا الأسبوع الماضي، في زيادة حادة عن مستويات التصدير قبل اندلاع حرب إيران.
وتسعى شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى تعزيز صادراتها عبر نقل النفط الخام من خلال خط أنابيب شرق-غرب، المعروف أيضا باسم بترولاين، إلى ينبع، وذلك لتعويض انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز، فيما تتجه معظم الشحنات إلى آسيا.
وقالت «أرامكو» في العاشر من مارس الجاري إن بوسعها ضخ نحو سبعة ملايين برميل يوميا إلى ينبع عبر خط أنابيب شرق-غرب، مع تخصيص نحو خمسة ملايين برميل يوميا للتصدير وتوجيه المتبقي للمصافي المحلية.
متوسط الصادرات
وكانت شركة كبلر للتحليلات أفادت في فبراير الماضي بأن إجمالي صادرات النفط الخام السعودي تجاوز سبعة ملايين برميل يوميا.
وأظهرت بيانات "كبلر" أن متوسط صادرات النفط الخام عبر ينبع قارب 2.9 مليون برميل يومياً منذ مطلع مارس الجاري، وهو ما يزيد قليلا عن الأرقام التي قدمتها مجموعة بورصات لندن. ويمثل هذا ارتفاعاً كبيراً عن متوسط 770 ألف برميل يومياً في يناير وفبراير الماضيين.
وفي الأسبوع الذي بدأ في 16 مارس، أظهرت بيانات من "كبلر" ومجموعة بورصات لندن وشركة كلاركسونز لوساطة الشحن أن الصادرات ارتفعت بشدة إلى ما يقارب أربعة ملايين برميل يومياً، وأن من المتوقع أن تشهد مزيداً من الارتفاع.
Shipping data showed that crude oil exports from the port of Yanbu in western Saudi Arabia rose to nearly four million barrels per day last week, a sharp increase from export levels before the outbreak of the Iran war.
Saudi Aramco, the world's largest oil exporter, is seeking to boost its exports by transporting crude oil through the East-West pipeline, also known as the Petroline, to Yanbu, in order to compensate for supply disruptions in the Strait of Hormuz, with most shipments heading to Asia.
On March 10, Aramco stated that it could pump about seven million barrels per day to Yanbu via the East-West pipeline, allocating about five million barrels per day for export and directing the remainder to local refineries.
Average Exports
Kepler Analytics reported last February that total Saudi crude oil exports exceeded seven million barrels per day.
Data from "Kepler" showed that the average crude oil exports through Yanbu approached 2.9 million barrels per day since the beginning of March, slightly higher than the figures provided by the London Exchanges Group. This represents a significant increase from the average of 770,000 barrels per day in January and February.
In the week beginning March 16, data from "Kepler," the London Exchanges Group, and Clarkson's shipping brokerage indicated that exports surged to nearly four million barrels per day, and further increases are expected.