أعلن النجم المصري محمد صلاح رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري 2025-2026.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية موسم 2026-2027، لكن النجم المصري قرر الرحيل قبل انتهاء عقده بعد تعرضه لانتقادات هذا الموسم بسبب تراجع مستواه.

رسالة مؤثرة للجماهير

وقال صلاح في فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «مرحباً بالجميع، للأسف، لقد حان اليوم، هذا هو الجزء الأول من وداعي، سأغادر ليفربول في نهاية الموسم».

وأضاف: «أردت أن أبدأ بالقول إنني لم أتخيل أبداً مدى عمق هذا النادي، وهذه المدينة، وهؤلاء الناس، في حياتي، ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، إنه شغف وتاريخ، إنه روح، لا أستطيع أن أشرح ذلك بالكلمات لأي شخص ليس جزءاً من هذا النادي».

الامتنان لزملائه

وتابع: «لقد احتفلنا بالنصر وفزنا بأهم الكؤوس وقاتلنا معاً خلال أصعب الأوقات في حياتنا، أود أن أشكر كل من كان جزءاً من هذا النادي طوال فترة وجودي هنا، وخصوصاً زملائي في الفريق السابقين والحاليين».

وأضاف: «أما بالنسبة للجماهير، فلا أجد الكلمات الكافية للتعبير عن امتناني، لقد كان دعمكم لي خلال أفضل فترات مسيرتي المهنية، ووقوفكم بجانبي في أصعب الأوقات أمراً لن أنساه أبداً، وسيبقى محفوراً في ذاكرتي إلى الأبد».

قرار صعب

وختم حديثه قائلاً: «الرحيل ليس بالأمر السهل أبداً، لقد منحتموني أجمل أوقات حياتي. سأظل دائماً واحداً منكم».