يستأنف موظفو وموظفات القطاعات الحكومية في مختلف مناطق السعودية اليوم (الأربعاء) مباشرة أعمالهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر التي بدأت بنهاية دوام يوم الثالث والعشرين من رمضان الماضي.

وشهدت الجهات الحكومية خلال الأيام الماضية استعدادات مكثفة لضمان عودة سلسة للعمل، ومتابعة جاهزية المرافق لاستقبال المراجعين واستئناف تقديم الخدمات بعد توقفها في عطلة العيد والتأكيد على استكمال المعاملات التي كانت قيد الإجراء قبل الإجازة. ومن المتوقع أن يشهد اليوم حركة نشطة في المرافق الحكومية مع توافد المراجعين لاستكمال معاملاتهم.

في السياق نفسه، يعود معلمو ومعلمات التعليم والطلاب والطالبات في مختلف مناطق ومحافظات السعودية، يوم الأحد القادم إلى مقاعد الدراسة، لاستكمال أعمال الفصل الدراسي الثاني

وتستعد المدارس لاستقبال منسوبيها وطلابها عبر استكمال التجهيزات، وتعمل إدارات التعليم على متابعة جاهزية المدارس، والتأكد من توفر الاحتياجات التعليمية والفنية، إضافة إلى تنظيم الجداول الدراسية واستكمال الخطط التعليمية للفصل الدراسي.

ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الأول بعد العودة انتظاماً تدريجياً في العملية التعليمية، مع تركيز المعلمين والمعلمات على مراجعة ما تم دراسته قبل الإجازة، واستكمال الدروس وفق الخطة المعتمدة.