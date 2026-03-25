أوصت اللجنة المختصة بإتاحة عرض الفيلم المصري «سفاح التجمع» مجدداً بطولة الفنان المصري أحمد الفيشاوي في دور السينما، وذلك بعد حذف عدد من المشاهد المثيرة للجدل، مع تحديد الفئة العمرية للمشاهدة لمن هم فوق 18 عامًا.

تظلم المنتج يقود لإعادة النظر

جاء القرار عقب اجتماع لجنة التظلمات العليا، التي شكلت بقرار من جيهان زكي وزيرة الثقافة المصرية، لبحث التظلم المقدم من المنتج المصري أحمد السبكي، اعتراضًا على قرار سابق أصدره الكاتب عبدالرحيم كمال بمنع عرض الفيلم وسحب نسخه من دور العرض.

مخالفات رقابية وراء الأزمة

تبين للجنة أن النسخة المعروضة تضمنت مشاهد لم تكن موجودة في السيناريو المجاز رقابيًا، إلى جانب احتوائها على لقطات عنف مفرط ومضامين اعتبرت مخالفة لشروط الترخيص، ما تسبب في قرار المنع الأول.

حذف مشاهد مثيرة للجدل

وبعد مراجعة العمل فنيًا ومضمونيًا، قررت اللجنة حذف عدد من المشاهد التي وصفت بأنها تمس القيم المجتمعية، من بينها مشاهد إساءة للأم، وأخرى تحمل إساءات للمرأة، بالإضافة إلى لقطات ذات طابع حاد أو إيحاءات غير مناسبة.

دعم السينما مع الالتزام بالقيم

وأكدت وزيرة الثقافة في بيان رسمي دعمها لصناعة السينما، مع التشديد على أهمية التزام الأعمال الفنية بالقيم المجتمعية ودورها في تعزيز الوعي العام.

إجراءات قانونية لتنظيم القرار

وكانت وزيرة الثقافة قد فعلت المادة 12 من قانون الرقابة على المصنفات الفنية، والتي تتيح تشكيل لجنة مختصة للنظر في التظلمات المتعلقة بقرارات المنع أو سحب التراخيص، حيث ضمت اللجنة ممثلين عن جهات ثقافية وفنية متعددة لضمان مراجعة عادلة ومتوازنة.