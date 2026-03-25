أكد الكولومبي رامي عباس وكيل أعمال نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أن موكله لم يحسم وجهته القادمة بعد، عقب إعلان رحيله رسمياً عن ليفربول.

تحذير من الشائعات

وكتب رامي عباس عبر حسابه على منصة «إكس»: «لا نعلم أين سيلعب صلاح الموسم القادم، وهذا يعني أيضاً أن لا أحد يعلم، احذروا من الباحثين عن الشهرة الذين يسعون وراء جذب الانتباه».

وكان النجم المصري قد أعلن مساء أمس (الثلاثاء)، رحيله رسمياً عن «الريدز» عقب نهاية الموسم الحالي 2025-2026.

رسالة وداع مؤثرة من صلاح

وقال صلاح في فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «مرحباً بالجميع، للأسف، لقد حان اليوم، هذا هو الجزء الأول من وداعي، سأغادر ليفربول في نهاية الموسم».

وأضاف: «أردت أن أبدأ بالقول إنني لم أتخيل أبداً مدى عمق هذا النادي، وهذه المدينة، وهؤلاء الناس، في حياتي، ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، إنه شغف وتاريخ، إنه روح، لا أستطيع أن أشرح ذلك بالكلمات لأي شخص ليس جزءاً من هذا النادي».

الامتنان لزملائه

وتابع: «لقد احتفلنا بالنصر وفزنا بأهم الكؤوس وقاتلنا معاً خلال أصعب الأوقات في حياتنا، أود أن أشكر كل من كان جزءاً من هذا النادي طوال فترة وجودي هنا، خصوصًا زملائي في الفريق السابقين والحاليين».

وواصل: «أما بالنسبة للجماهير، فلا أجد الكلمات الكافية للتعبير عن امتناني، لقد كان دعمكم لي خلال أفضل فترات مسيرتي المهنية، ووقوفكم بجانبي في أصعب الأوقات أمراً لن أنساه أبداً، وسيبقى محفوراً في ذاكرتي إلى الأبد».

قرار صعب

وختم حديثه قائلاً: «الرحيل ليس بالأمر السهل أبداً، لقد منحتموني أجمل أوقات حياتي، سأظل دائماً واحداً منكم».