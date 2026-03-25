أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، إضافة عروض جديدة لمسرحية «ما تصغروناش» المقامة في جدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال أيام عيد الفطر، والإقبال اللافت من الجمهور الذي أدى إلى نفاد التذاكر بالكامل.

تفاعل واسع وإشادة بالعرض

ونشر تركي آل الشيخ لقطات من العروض التي أُقيمت على المسرح العربي خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، مشيدًا بنجاح العمل، ومؤكدًا استمرار تقديمه عبر حفلات إضافية.

كوكبة من نجوم الكوميديا

يشارك في بطولة المسرحية الفنان أكرم حسني، إلى جانب مجموعة من الفنانين، من بينهم آية سماحة، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، في عمل كوميدي يجمع بين عدد من الأسماء البارزة.

تذاكر بأسعار متنوعة

طرحت الجهة المنظمة التذاكر بأسعار متفاوتة تناسب مختلف الشرائح، حيث بدأت من 80 ريالًا سعوديًا ووصلت إلى 1200 ريال، مع تنوع الفئات لتلبية احتياجات الجمهور.

أعمال «حسني» السينمائية الجديدة

وعلى جانب السينما، يستعد أكرم حسني لاستئناف تصوير فيلمه الجديد «زوجة رجل مش مهم» خلال الفترة القادمة، والذي يجمعه مع الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، ومن تأليف شريف الليثي، إخراج معتز التوني.