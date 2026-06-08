في ليلة تلفزيونية مشتعلة حبست أنفاس المشاهدين، فجر المطرب المصري أحمد سعد قنبلة من العيار الثقيل قلب بها الطاولة على كل شائعات انفصاله عن زوجته علياء بسيوني للمرة الثالثة، كاشفاً كواليس خلافات عائلية طريفة حدثت خلف شاشات الهواتف الذكية، وحولت الخلافات الزوجية العادية إلى تريند تصدر محركات البحث.

أحمد سعد حل ضيفاً على الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، ليعلن صراحة وبشكل قاطع أن علياء بسيوني ما زالت زوجته وتعيش معه في منزل الزوجية، هادماً كل الأخبار التي تداولتها الصحافة حول طلاقهما.

كواليس قرصنة الزوجة لحساب إنستغرام

المفاجأة المدوية التي فجرها أحمد سعد وأصابت عمرو أديب بالذهول، كانت إجابته عن السؤال اللغز «كيف انتشر خبر الطلاق إذن من حسابك الرسمي؟»:

العصبية الرقمية: اعترف أحمد سعد بضحكة قائلًا إن علياء هي من قامت بالاستيلاء على حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام» ونشرت بوست الانفصال بنفسها!

تبرير كوميدي: برر المطرب تصرف زوجته غير المتوقع بعبارة عفوية: «هي اللي نزلت البوست عشان عصبية شوية»، مؤكداً أن ما حدث مجرد نوبة غضب نسائية طبيعية تحدث في كل البيوت المصرية، ولم تتعدَ حدود الشجار العابر.

وعندما حاول عمرو أديب محاصرته بمزيد من الأسئلة للتأكد من حقيقة استمرار الزواج، رد عليه أحمد سعد بذكاء وسخرية قائلًا: «هي قالتلك حاجة؟»، ليدخل بعدها في نوبة ارتجال غنائية على إيقاع الطبلة داخل الاستوديو موجهاً رسالة حب لزوجته: