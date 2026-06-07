أصدرت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية حكماً على البلوغر المصري المعروف باسم كروان مشاكل، يقضي بسجنه عامين مع الشغل وتغريمه 200 ألف جنيه مصري، على خلفية اتهامه بنشر محتوى اعتُبر خادشاً للحياء العام عبر تطبيق «تيك توك».

كفالة ومصاريف جنائية

وألزمت المحكمة «مشاكل» بدفع المصاريف الجنائية، وكفالة مالية بقيمة 50 ألف جنيه، إضافة إلى مصادرة المضبوطات المرتبطة بالقضية.

وتعود القضية إلى مايو الماضي، بعدما رصدت الأجهزة الأمنية مقاطع فيديو نُشرت عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمّنت عبارات ومشاهد اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للقوانين المنظمة للنشر الإلكتروني ومنافية للقيم المجتمعية.

محتوى مخالف

وبعد توقيف «مشاكل» في الإسكندرية، باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية التحقيقات، قبل إحالته على محكمة الجنح الاقتصادية التي أصدرت حكمها النهائي.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية سابقاً أن توقيف «كروان مشاكل» يأتي لنشر محتوى «يتعارض مع القيم المجتمعية»، مشيرةً إلى إقراره خلال التحقيقات بأن الهدف من الفيديوهات كان تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وأرباحاً مالية عبر المنصات الرقمية.

حجب الحسابات

وحجب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر سابقاً الحسابات الإلكترونية التابعة له وأغلقها على منصات التواصل الاجتماعي، مع إحالة الواقعة للنيابة العامة.

وأثارت القضية جدلاً واسعاً في مصر خلال الأشهر الماضية، في ظل تصاعد النقاش حول حدود المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، والمسؤولية القانونية والأخلاقية التي يتحمّلها صنّاع المحتوى في سباق المشاهدات.