كشف الصحفي الفرنسي دانيال ريولو عن خطأ طبي فادح في تشخيص الإصابة الأخيرة التي تعرض لها نجم ريال مدريد كيليان مبابي في الركبة اليسرى.

وقال ريولو عبر قناة «RMC»: «لقد تلقى مبابي تشخيصاً خاطئاً في ريال مدريد، ومن الواضح أنه لم يتقبله، بل كان غاضباً».

بروتوكول فرنسي يضمن التعافي دون جراحة

وأضاف أن الطبيب الفرنسي المتخصص الذي استشاره مبابي، بيرتراند سونيري كوتيه الذي عالج لاعبين مثل كريم بنزيما خلال وجوده في ريال مدريد، والنجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش، أكد أن التشخيص في مدريد كان سيئاً، واقترح بروتوكولاً لتقوية الركبة المصابة، ما سمح له بالتعافي دون الحاجة إلى جراحة.

تفاصيل صادمة

ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، بل كشف الصحفي شيئاً أكثر إثارة للدهشة، قائلاً: «ما يُقال في الأوساط الرسمية هو أن الخطأ كان فادحاً للغاية، إذ فحص الطاقم الطبي لريال مدريد الركبة الخطأ، ما حدث عارٌ على النادي الإسباني، وأعتقد أننا تجنبنا الأسوأ بالنسبة لمبابي، لهذا السبب تم فصل الجميع، إضافة إلى سلسلة الإصابات، ولكن السبب الرئيسي هو ذلك».

مبابي يطمئن الجماهير

وكان مبابي قد أكد خلال الساعات الماضية جاهزيته الكاملة للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من إصابة الركبة اليسرى التي أبعدته عن الملاعب في الفترة الأخيرة.

وقال مبابي على هامش حضوره فعالية ترويجية في فرنسا: «ركبتي بخير، أعلم أن هناك الكثير من التكهنات حولها وبعض الأقاويل غير الصحيحة، لكن هذه هي حياة الرياضيين المحترفين، فنحن معتادون على سماع الناس يقولون أشياءً دون التحقق منها أو الاستناد إلى أي أساس واقعي».

وتابع: «لقد أتيحت لي فرصة الحصول على تشخيص دقيق في باريس، وتمكنّا معاً من وضع خطة للعودة إلى أفضل مستوياتي مع ريال مدريد، مع التركيز أيضاً على كأس العالم».