حسم رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الجدل حول أنباء استقالته من منصبه، بعد الموسم الصفري للفريق الأول لكرة القدم للعام الثاني على التوالي.

وقال بيريز خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء): «أشكركم جميعاً على حضوركم، يؤسفني إبلاغكم بأنني لن أستقيل، لقد طلبت من اللجنة الانتخابية البدء في إجراءات انتخابات مجلس الإدارة، التي سيخوضها هذا المجلس».

وأضاف: «أشارككم الإحباط لأننا لم نتمكن من تحقيق أي فوز هذا العام، لكن عليّ أن أؤكد لكم وأُظهر لكم أننا، برئاستي، فزنا بـ66 لقباً في كرة القدم وكرة السلة، بما في ذلك سبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم».

بيريز يتحدى منتقديه

وتابع: «أودّ أن أتوجه بالحديث إلى من يقفون وراء هذه الحملة، والذين يعملون في الخفاء، فليترشحوا للانتخابات، فقد أتيحت لهم الفرصة الآن، سأترشح للدفاع عن مصالح ريال مدريد، من يريد الترشح فليترشح، لكن لا تتحدثوا من وراء ظهري بأنني أبدو متعباً، قبل عامين فقط فزتُ بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا، والآن يُقال إن مدريد في حالة خراب وفوضى!».

نفي الإصابة بالسرطان

وواصل بيريز حديثه قائلاً: «أودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأطمئن كل من انتابهم القلق عليّ بأنني ما زلت أتولى رئاسة ريال مدريد وشركتي، وأن صحتي ممتازة، لم يكن بإمكاني الجمع بين هذين المنصبين لو لم تكن صحتي ممتازة».

وأوضح: «لو كنت مصاباً بالسرطان، كما قيل، لكان عليّ الذهاب إلى مركز متخصص في علاج الأورام. ولو كنت كذلك، ألم يكن لينتشر ذلك في كل مكان في العالم؟».

قضية نيغريرا

وحول التحقيق مع برشلونة في قضية نيغريرا الشهيرة المتعلقة بالتحكيم، أجاب: «إنها أكبر فضيحة في التاريخ، من غير المعقول أن نرى حكاماً من تلك الحقبة لا يزالون يديرون مباريات في دورينا، ونحن بصدد إعداد ملف مهم سنقدمه إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم».