أعلن أرسنال، اليوم (الثلاثاء)، انتهاء موسم مدافعه بن وايت بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية ضد وست هام في مسابقة الدوري الإنجليزي.

تفاصيل الإصابة

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن بن وايت تعرض لإصابة في الرباط الجانبي للركبة، سيغيب على إثرها حتى نهاية الموسم الحالي.

وأضاف البيان: «يتولى فريقنا الطبي الآن إدارة برنامج تعافي وإعادة تأهيل بن وايت، حيث يركز الجميع بشكل كامل على دعم هدف أن يكون بن جاهزاً لبدء استعداداتنا للموسم الجديد».

3 مباريات مصيرية لأرسنال

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة من 36 مباراة، بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، الذي خاض 35 لقاءً.

وفي حال فوز أرسنال في مباراتيه المتبقيتين ضد بيرنلي وكريستال بالاس، سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي رسمياً بعد غياب 22 عاماً.

كما تأهل أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 30 مايو الجاري على ملعب «بوشكاش أرينا» في بودابست بالمجر.