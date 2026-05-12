الأفراح تتوالى في برشلونة.. فليك مستمر حتى 2028

أكد مدرب برشلونة هانز فليك توصله إلى اتفاق مع إدارة ناديه لتمديد عقده موسماً إضافياً بعد النجاحات التي حققها مع الفريق.

وكان برشلونة قد فاز على ريال مدريد بهدفين دون رد، الأحد الماضي، ليتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة التاسعة والعشرين في تاريخه، قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.

عقد حتى 2028

وقال فليك في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية: «أنا سعيد للغاية؛ هذا يمنحني الثقة لمواصلة العمل لعام أو عامين آخرين، أعتقد أن العديد من المدربين سيسعدون بتوقيع عقد لمدة ثلاث أو أربع سنوات، ولكن في حالة برشلونة، من الأفضل تحديد المدة، سنستمر حتى عام 2028، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسنتخذ قرار البقاء لعام آخر».



طموحات جديدة

وأضاف: «لقد كان اتفاقاً ممتازاً لكلا الطرفين. لقد أظهروا لي أن هذا هو المكان الذي أرغب في البقاء فيه، وهو أيضاً التزام من جانبي بالعمل بجدية أكبر من الموسم الحالي من أجل تحقيق أهداف وألقاب جديدة، الجميع يحلم بدوري أبطال أوروبا، وسنحاول مجدداً».

التجربة الأخيرة

وكان فليك قد صرح في مارس الماضي أنه لن يدرب أي نادٍ آخر بعد نهاية رحلته مع «البلوغرانا»، مبدياً سعادته بالتواجد داخل النادي الكتالوني.