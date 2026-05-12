في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انتشار فيروس «هانتا» في فرنسا، أكدت المديرة العامة لهيئة الصحة العامة الفرنسية كارولين سوميّاي، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء في باريس، أن الفيروس «ليس جديداً»، موضحة أنه «متداول منذ عدة سنوات»، خصوصاً في أمريكا الجنوبية.

وقالت سوميّاي إن الأرجنتين تسجل سنوياً ما بين 100 و150 إصابة بفيروس «هانتا» من نوع «أنديز»، مشيرة إلى أن الأشهر الأولى من عام 2026 شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات مقارنة بالأعوام الماضية، لافتة إلى أن العدوى «قد تنتقل قبل 48 ساعة من ظهور الأعراض».

بؤرة عدوى على متن سفينة



وكشفت المسؤولة الفرنسية أن السلطات الصحية أكدت حتى 12 مايو الجاري تسجيل 11 إصابة مثبتة عبر اختبارات PCR، جميعها مرتبطة بسفينة بحرية، وتشمل ركاباً وأفراداً من الطاقم المصنفين ضمن الفئات عالية الخطورة.

وفي تطور موازٍ، أعلنت وزيرة الصحة والأسرة الفرنسية ستيفاني ريست أن السلطات حددت 22 حالة مخالطة داخل فرنسا، مؤكدة أن جميع الأشخاص المعنيين تم التواصل معهم وإخضاعهم للفحوصات الطبية، فيما نُقل بعضهم إلى المستشفيات، بينما يخضع آخرون لمراقبة صحية دقيقة.

انتقال من الحيوان إلى الإنسان



من جهته، أوضح أخصائي الأمراض المعدية في مستشفى «بيشا - كلود برنار» البروفيسور غزافييه ليسكور أن فيروس «هانتا» يتميز بفترة حضانة طويلة، إلا أن تطور المرض قد يكون «سريعاً للغاية» بعد ظهور الأعراض.

وأشار إلى أن الفيروس لا يزال غير معروف بشكل كافٍ لدى المختبرات، مضيفاً أن مصدره «حيواني بحت»، إذ تحمل الحيوانات الفيروس دون أن تظهر عليها أعراض.

وبيّن أن العدوى تنتقل غالباً من الحيوان إلى الإنسان، إلا أن نوع «أنديز» يتمتع بخصوصية نادرة تتمثل في إمكانية انتقاله بين البشر.

علماء الأوبئة: وضع «استثنائي وغير مسبوق»

ووصف عالم الأوبئة أنطوان فلاهو الوضع الحالي بأنه «استثنائي وغير مسبوق»، في وقت يواصل فيه الباحثون دراسة التسلسلات الجينية للفيروس لفهم خصائصه بشكل أوسع.

بدوره، أكد عالم الفيروسات في معهد باستور أوليفييه شفارتز أن الفرق العلمية الفرنسية تعيش حالة «استنفار تام»، موضحاً أن الفيروس صغير نسبياً من حيث التركيب الجيني مقارنة بفيروس كورونا، وأن العلماء تمكنوا من تحديد «المستقبِل» المسؤول عن دخوله إلى الخلايا البشرية.

وأضاف أن فترة الحضانة قد تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وقد تصل أحياناً إلى ستة أسابيع، مشيراً إلى أن العوامل المرتبطة بتفاقم الحالة الصحية لا تزال غير معروفة بشكل دقيق.

لا لقاحات أو علاجات مؤكدة حتى الآن

وأكد الخبراء الفرنسيون أنه لا توجد حالياً لقاحات معتمدة أو علاجات نوعية فعالة ضد فيروس «هانتا»، ما يزيد من قلق الأوساط الصحية مع استمرار التحقيقات حول مصدر العدوى وطبيعة انتشارها.