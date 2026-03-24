اعتذرت الفنانة المصرية فيفي عبده للفنان المصري أحمد العوضي، بسبب عدم مشاركتها معه في أحد أعماله الدرامية مسلسل «فهد البطل» الذي عرض في موسم رمضان عام 2025.

رسالة مباشرة للعوضي

كما وجهت فيفي عبده في تصريحات صحفية رسالة لأحمد العوضي عن تقديرها له، مؤكدة أنه يتمتع بأخلاق عالية، وطلبت منه ألا يغضب منها بعد اعتذارها عن العمل.

إقرار بالخطأ وطلب التسامح

وأضافت فيفي عبده أنها تشعر بالخطأ تجاهه، قائلة إنها تعتذر له بشكل صريح، متمنية أن يقبل اعتذارها ويقدر ظروفها وموقفها.

تعليق أحمد العوضي

لم تمر ساعات قليلة حتى خرج الفنان أحمد العوضي للتعليق على اعتذار فيفي عبده، مطمئنًا إياها على موقفه ومؤكدًا عدم وجود أي ضيق أو غضب تجاهها، قائلاً بطريقة ودية: «حبيبتي يا فوفا، ولا يهمك، إنتي تعملي اللي إنتي عاوزاه».

أعمال أحمد العوضي في رمضان 2026

وفي سياق مختلف، شارك أحمد العوضي في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل «علي كلاي»، بطولة كل من درة، يارا السكري، عصام السقا، رحمة محسن، الشحات مبروك، انتصار، محمود البزاوي، وآخرين، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.