تتجه الأنظار إلى احتمالية تغيّر مسار مواجهات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تداول معلومات مرتبطة بانسحاب متوقع لفريق إيراني يحتل المركز التاسع في ترتيب المتأهلين، وهو سيناريو -إن تحقق- قد يعيد ترتيب الجدول بالكامل ويؤثر مباشرة على خصم الهلال.



المعطيات الحالية تشير إلى أن الهلال سيواجه السد وفق الترتيب المعتمد، إلا أن وجود فريق على حافة التأهل (المركز التاسع) ضمن قائمة الفرق يفتح باب الاحتمالات، إذ إن انسحابه المحتمل سيؤدي إلى إعادة احتساب الترتيب أو إعادة توزيع الفرق، وهو ما قد يغيّر شكل المواجهات، وربما يدفع بفرق أخرى -مثل الشارقة- إلى مسارات مختلفة.



هذا السيناريو لم يصدر بشأنه أي إعلان رسمي حتى الآن، لكنه يستند إلى واقع قائم يتمثل في تعقيدات مشاركة بعض الأندية الإيرانية في المنافسات القارية، وما يترتب على ذلك من احتمالات تأجيل أو انسحاب أو إعادة جدولة. وفي مثل هذه الحالات، يملك الاتحاد الآسيوي صلاحية تعديل المسارات بما يتوافق مع لوائح البطولة وظروفها الطارئة.



قراءة ما يجري تؤكد أن الشائعة لم تكن عشوائية بالكامل، بل انطلقت من فرضية واقعية (انسحاب محتمل)، قبل أن تتحول إلى نتيجة متداولة (تغيير خصم الهلال) دون انتظار القرار الرسمي. وبين الفرضية والنتيجة، تضيع دقة المعلومة في زخم التداول.



حتى هذه اللحظة، يبقى الهلال على موعد مع السد، لكن أي تغيير مرتبط بانسحاب الفريق المعني سيعيد فتح الحسابات من جديد، ويجعل كل السيناريوهات قابلة للنقاش.



