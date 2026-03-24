أكد لاعب الأهلي ومدافع منتخب البرازيل «روجر إيبانيز» أن المنافسة في الدوري السعودي للمحترفين تشهد مستوى عاليًا من القوة والتحدي في ظل تواجد عدد كبير من النجوم في مختلف الأندية.
وأوضح «إيبانيز» أن المنافسة لا تقتصر على فريق واحد، مشيرًا إلى أن الهلال يضم أسماء بارزة مثل كريم بنزيما، ومالكوم، وسالم الدوسري، فيما يمتلك النصر لاعبين مميزين على غرار كريستيانو رونالدو، وساديو ماني، وجواو فيليكس. وأضاف أن القادسية يضم عناصر قوية مثل ماتيو ريتيغي، وجون كينيونيس، إلى جانب الاتحاد الذي يضم لاعبين مثل فابينيو، وموسى ديابي.
وعن تمثيله الدولي، أشار إيبانيز إلى أن العودة لصفوف المنتخب البرازيلي كانت من أبرز أهدافه منذ انضمامه إلى الأهلي، مبينًا أنه كان يعتقد في البداية أن ابتعاده عن الدوريات الأوروبية قد يؤثر على فرصه الدولية، إلا أن العمل الجاد وتقديم المستويات المميزة أسهما في استعادته لمكانه مع المنتخب.
واختتم حديثه بالتأكيد على سعادته بالعودة لتمثيل منتخب بلاده، مشددًا على مواصلة بذل الجهد لتحقيق المزيد من النجاحات على الصعيدين المحلي والدولي.
Ahl's player and Brazil national team defender "Roger Ibanez" confirmed that the competition in the Saudi Professional League is witnessing a high level of strength and challenge due to the presence of many stars in various clubs.
Ibanez explained that the competition is not limited to one team, pointing out that Al-Hilal includes prominent names such as Karim Benzema, Malcolm, and Salem Al-Dawsari, while Al-Nassr has distinguished players like Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, and Joao Felix. He added that Al-Qadisiyah has strong elements like Matteo Retegui and John Kenyonis, in addition to Al-Ittihad, which includes players like Fabinho and Moussa Diaby.
Regarding his international representation, Ibanez noted that returning to the Brazilian national team has been one of his main goals since joining Al-Ahli, indicating that he initially believed that his absence from European leagues might affect his international chances. However, hard work and delivering outstanding performances contributed to regaining his place with the national team.
He concluded his remarks by expressing his happiness at returning to represent his country, emphasizing his commitment to continue putting in effort to achieve more successes on both local and international levels.