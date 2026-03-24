أكد لاعب الأهلي ومدافع منتخب البرازيل «روجر إيبانيز» أن المنافسة في الدوري السعودي للمحترفين تشهد مستوى عاليًا من القوة والتحدي في ظل تواجد عدد كبير من النجوم في مختلف الأندية.


وأوضح «إيبانيز» أن المنافسة لا تقتصر على فريق واحد، مشيرًا إلى أن الهلال يضم أسماء بارزة مثل كريم بنزيما، ومالكوم، وسالم الدوسري، فيما يمتلك النصر لاعبين مميزين على غرار كريستيانو رونالدو، وساديو ماني، وجواو فيليكس. وأضاف أن القادسية يضم عناصر قوية مثل ماتيو ريتيغي، وجون كينيونيس، إلى جانب الاتحاد الذي يضم لاعبين مثل فابينيو، وموسى ديابي.


وعن تمثيله الدولي، أشار إيبانيز إلى أن العودة لصفوف المنتخب البرازيلي كانت من أبرز أهدافه منذ انضمامه إلى الأهلي، مبينًا أنه كان يعتقد في البداية أن ابتعاده عن الدوريات الأوروبية قد يؤثر على فرصه الدولية، إلا أن العمل الجاد وتقديم المستويات المميزة أسهما في استعادته لمكانه مع المنتخب.


واختتم حديثه بالتأكيد على سعادته بالعودة لتمثيل منتخب بلاده، مشددًا على مواصلة بذل الجهد لتحقيق المزيد من النجاحات على الصعيدين المحلي والدولي.