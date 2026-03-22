أعلن الاتحاد الدولي للجمباز، إلغاء بطولة العالم للجمباز الفني، التي كان من المقرر إقامتها في دولة قطر خلال الفترة من 15 إلى 18 أبريل القادم، وذلك على ضوء التحديات اللوجستية المرتبطة بتعثر وصول الأجهزة والمعدات الخاصة بالبطولة.



وأكد رئيس الاتحاد القطري للجمباز النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي علي الهتمي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، أن الاتحاد القطري كان قد تقدم بطلب رسمي لتأجيل البطولة، حرصاً على إقامتها بأفضل صورة تنظيمية ممكنة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.



وأوضح أن اللجان المختصة داخل الاتحاد الدولي، وعلى رأسها لجنة المسابقات واللجان الفنية، عقدت اجتماعات مكثفة لدراسة الموقف، إذ تبين أن تأجيل البطولة قد تترتب عليه تأثيرات سلبية على رزنامة البطولات الدولية المعتمدة، بما في ذلك البطولات القارية في أفريقيا وأوروبا وآسيا، إضافة إلى تأثيره على بطولة العالم للجمباز الفني المقررة في هولندا خلال العام الحالي.



وأضاف أن قرار الإلغاء جاء في إطار الحرص على انتظام روزنامة الاتحاد الدولي، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الاتحادات الوطنية المشاركة، معرباً عن تقديره لتفهم كافة الأطراف للظروف الراهنة.



واختتم الهتمي تصريحه بالتأكيد على التزام الاتحاد القطري للجمباز بمواصلة استضافة وتنظيم كبرى البطولات الدولية وفق أعلى المعايير التنظيمية، وبما يعكس المكانة الرياضية المميزة لدولة قطر على الساحة العالمية.