أكد موقع «Foot Africa News» أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، تقدم بطلب رسمي لقائد المنتخب السنغالي ولاعب نادي النصر «ساديو ماني»، لإعادة جائزة أفضل لاعب في البطولة، والتي فاز بها بعد المباراة النهائية، وتسليمها للاعب المغربي «براهيم دياز» بعد قرار سحب اللقب القاري من «السنغال» وتتويج المغرب بطلا للبطولة.



يذكر أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، سيطعن في قرار «الكاف» لدى محكمة التحكيم الرياضية، بعد مطالبته بفتح تحقيق موسع في قضايا فساد في الاتحاد القاري، بعد القرار الذي أصدره الثلاثاء الماضي بسحب اللقب من السنغال بالاستناد إلى المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، ليتم اعتبار منتخب المغرب فائزا على السنغال بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية وفق التقرير الذيي بثه موقع «RT»، وكانت المباراة النهائية بين السنغال والمغرب التي أقيمت في 18 يناير الماضي في الرباط، عرفت احتساب ركلة جزاء لصالح «أسود الأطلس» في الدقيقة الأخيرة، ليقرر منتخب السنغال الانسحاب من أرض الملعب، قبل أن يتراجع «أسود التيرانغا» لاحقا ويهدر دياز ركلة الجزاء، وتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، التي شهدت تسجيل منتخب السنغال هدف تحقيق اللقب.