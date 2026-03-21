أستبعد رئيس نادي الاتحاد فهد سندي، فكرة ألاستغناء عن المدرب «سيرجيو كونسيساو»، عقب خروج الفريق الكروي الأول من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي، آثر خسارته من فريق الخلود بركلات الترجيح (5-4)، بعد تعادل الفريقين (2-2) في الوقتين الأصلي والإضافي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس، ضمن نصف نهائي البطولة، وقال سندي لـ«عكاظ»:«لا توجد نية لدى الإدارة الرياضية إقالة مدرب الفريق في الوقت الحالي»، مما يعني استمراره في قيادة دفة الأمور الفنية حتى نهاية الموسم الحالي.



وتظهر الأرقام الواقع المقلق للمدرب «كونسيساو»، إذ فاز بـ16 مباراة فقط من أصل 31 مواجهة، وتعادل الفريق 7 مرات، فيما خسر 8 مباريات، بينما سجل الاتحاد 60 هدفاً، واستقبلت شباكه 38 هدفاً، وهو ما يعكس التباين الواضح بين القوة الهجومية والفشل الدفاعي الذي يعيق الفريق عن تحقيق استقرار حقيقي في الأداء.



وعلى رغم الانتقادات المستمرة من الجماهير الاتحادية في وسائل التواصل الاجتماعي، يواصل «كونسيساو» تجاهل الضغوط الخارجية، مفضلاً التركيز على العمل داخل الملعب، إلا أن ذلك لم يترجم إلى نتائج إيجابية، وما زال الفريق يعاني من تذبذب كبير في مستواه، وسط تساؤلات واسعة عن قدرته على تصحيح المسار وإعادة الاتحاد إلى مكانته الطبيعية.