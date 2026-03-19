أكد الخبير الرياضي مروان المحسن لـ"عكاظ "، أن خسارة الاتحاد أمام الخلود في نصف نهائي كأس الملك لم تكن نتيجة ظرف طارئ أو تفاصيل عابرة، بل جاءت حصيلة مجموعة من العوامل الفنية والذهنية التي تداخلت وأثرت بشكل مباشر على أداء الفريق ونتيجة اللقاء ، مبيناً أن العامل الأبرز تمثل في غياب الجدية لدى بعض اللاعبين، حيث لم يظهر الفريق بالتركيز والانضباط اللذين يليقان بحجم مباراة إقصائية بهذه الأهمية، ما عكس حالة من الاستهتار وعدم التقدير الكافي لقيمة المواجهة، وهو ما منح الخصم أفضلية نفسية وميدانية منذ وقت مبكر.



وأشار إلى أن الاضطراب في النهج الفني للمدرب كونسيساو لعب دوراً محورياً في تراجع الأداء، حيث افتقرت التشكيلة إلى التوازن المطلوب، مع غياب الانسجام في تنفيذ الأدوار التكتيكية بين الخطوط في كثير من أوقات المباراة ، إلى جانب بطء التفاعل مع مجريات المباراة من خلال تغييرات لم تكن مؤثرة بالشكل الكافي، ونتيجة لذلك ظهر الفريق بصورة غير منظمة، وفاقداً لهويته الفنية خاصة في لحظات الانتقال بين الحالة الدفاعية والهجومية.



وفيما يخص ركلات الترجيح، أوضح أن الحالة النفسية للاعب موسى ديابي كانت واضحة قبل تنفيذ الركلة، حيث بدا التوتر جلياً عليه، ما أثر على تركيزه ودقة التنفيذ، فمثل هذه اللحظات تتطلب جاهزية ذهنية عالية لا تقل أهمية عن المهارة الفنية، كما أن مستوى حارس المرمى ريكوفيتش لم يرتقِ إلى التوقعات، إذ يفترض في المباريات الحاسمة أن يظهر بمستوى أفضل وأقوى وهو ما لم يتحقق في هذه المواجهة.



وأشار المحسن إلى جزئية مهمة تتعلق بردة فعل الجماهير، حيث وصف حالة الصدمة التي عاشتها جماهير الاتحاد بأنها كانت نتيجة طبيعية لما شاهدته من غياب الروح والجدية داخل الملعب، مؤكدًا أن جماهير الأندية الكبرى لا تتقبل الخسارة بقدر ما ترفض غياب القتالية والإصرار، كما أن الفجوة بين توقعات الجماهير وأداء الفريق في هذه المواجهة كانت واضحة، ما زاد من حدة الإحباط، خاصة في بطولة بحجم كأس الملك.



واختتم المحسن حديثه بالتأكيد على أن هذه الخسارة يجب أن تُقرأ بعمق بعيداً عن ردود الفعل السطحية، مشددًا على أن الفرق الكبيرة تبنى على التوازن بين الجانب الفني والذهني، وأن الاتحاد يمتلك المقومات، لكنه بحاجة إلى مراجعة شاملة تعيد له هويته التنافسية وروحه القتالية في المحطات الحاسمة.