أكد المدرب الوطني مازن بهكلي، أن مواجهة الاتحاد والخلود في نصف نهائي كأس الملك، تحمل أهمية كبيرة للفريق الاتحادي الساعي إلى استعادة ثقة جماهيره ومواصلة المنافسة على لقب الكأس.



وأوضح بهكلي لـ«عكاظ» أن الاتحاد يدخل المواجهة وهو أحد أبرز المنافسين على الحصول على اللقب، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك عناصر ذات خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه المباريات، الأمر الذي قد يمنحه أفضلية في السيطرة على مجريات اللقاء.



وأضاف أن من أبرز نقاط قوة الاتحاد الكرات الثابتة، إلى جانب قدرته على استثمار الكرات العرضية بوجود المهاجم يوسف النصيري الذي يجيد التعامل مع الكرات الرأسية داخل منطقة الجزاء، مبيناً في الوقت ذاته أن الفريق لم يظهر بالشكل الفني المتوقع من بعض لاعبيه الأجانب، مثل موسى ديابي وستيفن بيرغوين، فيما اللاعب حسام عوار يفتقد إلى اللاعب كريم بنزيما في استلام الكرة والاستحواذ على الكرة.



وأشار بهكلي إلى أن الخلود قد يعتمد على أسلوب الهجمات المرتدة واستغلال المساحات، وهو ما قد يصعّب مهمة الاتحاد في بعض فترات المباراة، خصوصاً إذا نجح المنافس في إغلاق المساحات وإجبار الاتحاد على الاعتماد بشكل أكبر على الكرات العرضية.



وأكد بهكلي أن الاتحاد يمتلك القدرة على حسم المباراة في حال استثمر نقاط قوته الهجومية، لافتاً إلى أن مثل هذه المواجهات تتطلب تركيزاً عالياً واستغلال الفرص المتاحة.