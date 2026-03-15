ساهم لاعب الهلال جواو كانسيلو، المعار حتى نهاية الموسم لفريق برشلونة، في الفوز الكبير الذي حققه الفريق الكاتالوني على نظيره إشبيلية بنتيجة 5–2 ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإسباني، إذ كان كانسيلو نجماً للمباراة بعد أداء هجومي مؤثر، وتسبب في ركلتي جزاء خلال الشوط الأول بفضل انطلاقاته المتكررة على الأطراف، قبل أن يختتم مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس بطريقة مميزة، مؤكداً تأثيره المباشر في النتيجة.



ويأتي هذا التألق في توقيت مهم لبرشلونة الذي يعاني من غياب ظهيري الفريق الأساسيين، الفرنسي جول كوندي في الجهة اليمنى، والإسباني أليخاندرو بالدي في الجهة اليسرى؛ بسبب الإصابة، ما دفع الجهاز الفني للاعتماد على كانسيلو في المركزين.



ولم تكن هذه المباراة الوحيدة التي يبرز فيها الظهير البرتغالي، إذ يواصل تقديم مستويات لافتة منذ انتقاله من الهلال السعودي إلى برشلونة على سبيل الإعارة في يناير الماضي. ويواصل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، متقدماً بفارق 4 نقاط عن وصيفه ريال مدريد، في سباق مشتعل على اللقب.