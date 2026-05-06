تنطلق منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في السعودية اليوم (الأربعاء) عبر مواجهتين تحملان الكثير من الإثارة، إذ يستهل منتخب كوريا الجنوبية مشواره بمواجهة الإمارات (8:30م)، في حين يلتقي منتخب اليمن مع فيتنام (8:00م).



ويسعى منتخب جمهورية كوريا إلى توجيه رسالة مبكرة في بطولة اعتاد أن يكون فيها من أبرز المنافسين، حيث يمتلك في رصيده لقبين، وسيكون مرشحاً لفرض أسلوبه والتحكم بإيقاع اللعب منذ البداية، فيما يواجه منتخب الإمارات اختباراً صعباً في مستهل مشواره، لكنه سيدخل اللقاء بعزيمة كبيرة من أجل تقديم أداء قوي أمام أحد أكثر المنتخبات ثباتاً في البطولة، وسيعمل المنتخب الإماراتي على التماسك دفاعياً والاعتماد على التحولات السريعة بحثاً عن نتيجة إيجابية.



يدخل منتخب فيتنام منافسات المجموعة الثالثة بطموحات تقديم انطلاقة قوية، مستفيداً من خبراته السابقة في بلوغ الأدوار المتقدمة من البطولة، حيث يتطلع منتخب جنوب شرق آسيا إلى تحقيق أفضلية مبكرة، أما منتخب اليمن، فيسعى بدوره لترك بصمة واضحة في مجموعة صعبة وبدء مشواره بنتيجة إيجابية، علماً بأنه كان قد حل وصيفاً في نسخة عام 2002، ويأمل في تكرار أداء مماثل خلال هذه النسخة.