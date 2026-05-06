دشّن منتخبنا الوطني السعودي تحت 17 عاماً مشواره في كأس آسيا للناشئين بفوز قوي على منتخب ميانمار بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن لقاءات الجولة اﻷولى للمجموعة اﻷولى لكأس آسيا تحت 17 عاماً المقامة حالياً في مدينة جدة.

وشهد اللقاء بداية قوية للأخضر السعودي، وتمكن النجم علي المكي من إحراز هدفين (د:3 و23)، وفي الشوط الثاني أضاف فارس بوشقراء الهدف الثالث من ركلة جزاء (د:59)، واختتم عبدالله الدوسري مسلسل الأهداف بتسجيل الهدف الرابع (د:74). وفي اللقاء الثاني للمجموعة ذاتها، انتصر طاجيكستان على تايلند بهدفين دون مقابل عن طريق فيتشرايوت سوبونما (بالخطأ في مرمى فريقه د:1) وبرويز سانجينوف (د:90+7)، ليتصدر منتخبنا الوطني المجموعة برصيد ٣ نقاط وبفارق اﻷهداف عن طاجيكستان، في حين بقي تايلند وميانمار دون نقاط.

وفي المجموعة الثانية، قلب منتخب اليابان الطاولة على منتخب قطر وتفوق عليه بنتيجة 3/ 1، أحرز هدف قطر اللاعب إيوكونلي توكودي (د:25)، قبل أن ترد اليابان بثلاثة أهداف خلال الشوط الثاني عن طريق كاكيرو سايتو (د:51) وماكي كيتاهارا (د:70 و76). وفي لقاء آخر انتصر منتخب إندونيسيا على الصين بهدف دون مقابل جاء عن طريق كينو سينجايا (د:87)، وتصدرت اليابان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام إندونيسيا، في حين بقي رصيد الصين وقطر خالياً من النقاط.