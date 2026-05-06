ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم، مدعومةً بضعف الدولار، في حين هدّأ انخفاض أسعار النفط من مخاوف التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 4633.31 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.7% إلى 4643.20 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% إلى 74.80 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.7% إلى 1986.25 دولار، وزاد سعر البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1516.44 دولار.