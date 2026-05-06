سيكون على منتخبي أستراليا والهند تقديم أقصى ما لديهما عندما يلتقيان اليوم (الأربعاء) على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في السعودية.



وفي أولى مباراتيهما من أصل مواجهتين فقط لكل منهما، يدرك المنتخبان جيداً أن تحقيق الفوز قد يكون كافياً لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.



وجاء انسحاب منتخب كوريا الشمالية ليجعل المجموعة الرابعة الوحيدة التي تضم ثلاثة منتخبات فقط في البطولة، مما يزيد من أهمية كل انتصار في سباق بلوغ الأدوار الإقصائية.



وكان منتخب أستراليا، الذي بلغ الدور قبل النهائي ثلاث مرات، قد تأهل بسهولة عبر التصفيات، حيث حقق ثلاثة انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، ليتصدر المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط.



ويملك المدرب توماس فيرت هدفاً واضحاً يتمثل في بلوغ الدور ربع النهائي، حيث يثق المدرب الأسترالي بشكل كامل بقدرة لاعبيه على الارتقاء إلى مستوى التحدي.



وقال فيرت: كفريق، كنا واضحين بشأن طموحنا، وهو تقديم أداء قوي في هذه النسخة من كأس آسيا، ووضع أنفسنا في موقع يؤهلنا لبلوغ كأس العالم.



وأضاف: نركز على ما هو أمامنا مباشرة، ونعرف ما يمكننا تحقيقه عندما نلعب بأقصى إمكاناتنا. لقد كان اللاعبون مميزين في التزامهم وتطبيقهم لأسلوب اللعب، وكذلك في معاييرهم خارج الملعب.



وتابع: المنافسة في كأس آسيا، مع وجود بطاقة التأهل إلى كأس العالم على المحك، تمثل النوع المثالي من الخبرة التي تساعد اللاعبين على الاستعداد لمتطلبات كرة القدم الدولية.



وبالمثل، يدخل منتخب الهند البطولة بثقة عالية بعد تأهله إلى النهائيات للمرة الرابعة على التوالي، عقب تصدره المجموعة الرابعة في التصفيات.



وتمكن فريق المدرب بيبيانو فرنانديز من التفوق على أحد أبرز منتخبات القارة، منتخب إيران، حيث جاء الفوز 2/ 1 على منتخب وسط آسيا ليؤكد جودة المنتخب الجنوب آسيوي، الذي سيسعى بدوره لمنافسة أستراليا بقوة.