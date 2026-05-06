أعلنت وزارة الصحة اللقاحات الطبية الإلزامية المخصصة لحجاج الداخل لموسم حج هذا العام 1447، مشددةً على ضرورة استكمال التحصينات اللازمة بدءاً من الوقت الراهن، وحتى موعد أقصاه 10 أيام قبل انطلاق مناسك الحج؛ وذلك لضمان تفعيل المنظومة المناعية وتحقيق الفعالية الوقائية المرجوة لضيوف الرحمن.

حجاج في المشاعر المقدسة.

وأوضحت الوزارة، في سياق ردها على التساؤلات الشائعة، أن حزمة التطعيمات المعتمدة تشمل 3 لقاحات رئيسية، هي: لقاح الحمى الشوكية النيسيرية، ولقاح كوفيد-19، إضافة إلى لقاح الإنفلونزا الموسمية.

آلية الحصول على اللقاحات

وأشارت الوزارة إلى أن آلية الحصول على هذه اللقاحات تتم بطريقة ميسرة عبر حجز موعد في (عيادة التطعيم للكبار) من خلال تطبيق «صحتي».

وفي إطار طمأنة الراغبين في أداء الفريضة، أكدت «الصحة» على مأمونية جميع اللقاحات المعتمدة، لافتةً إلى إمكانية أخذها في وقت واحد أو بشكل متفرق دون وجود أي تعارض طبي، بما يضمن سلامة الحجاج ويساهم في تهيئة بيئة صحية آمنة داخل المشاعر المقدسة.