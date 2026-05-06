في واقعة مأساوية هزت منطقة بولاق الدكرور في مصر، تحولت خلافات زوجية اعتيادية إلى مشهد جنائي مروع، انتهى بسقوط سيدة من الطابق الثالث أثناء محاولتها الفرار من بطش زوجها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال وسط حالة من الصدمة بين الجيران.

بدأت المأساة داخل شقة الزوجية، حيث تصاعدت حدة المشادة بين الزوجين لتتحول سريعاً إلى وصلة اعتداء عنيف من قِبل الزوج. وفي لحظة يأس، لم تجد الزوجة أمامها سوى النافذة سبيلاً للنجاة من ضرباته المبرحة، إلا أن محاولة الهرب «المأساوية» لم تكتمل، لتسقط من الطابق الثالث وتفارق الحياة متأثرة بإصاباتها البالغة.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادثة. وبعد معاينة مسرح الجريمة وجمع التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الزوج، الذي أصبح الآن في مواجهة مباشرة مع القانون، حيث تولت النيابة العامة التحقيق لكشف التفاصيل الكاملة وتحديد المسؤولية الجنائية عما آلت إليه الأمور.

وتفتح هذه الواقعة الباب مجدداً للنقاش حول تفاقم حوادث العنف الأسري، وكيف يمكن لخلافٍ داخل «أربعة جدران» أن ينتهي بكارثة أسرية تزهق فيها الأرواح. فالمأساة التي شهدتها بولاق الدكرور ليست سوى حلقة في سلسلة من الوقائع التي تؤكد أن الصمت عن العنف الزوجي قد يكون «تذكرة عبور» نحو الموت.

بينما لا تزال التحقيقات جارية، تبقى صورة السيدة المصرية وهي تحاول الهروب من ضربات زوجها ذكرى أليمة لقصة انتهت بمأساة، ورسالة لكل امرأة تتعرض للعنف بأن الصمت ليس دائماً حلاً، وأنه آن الأوان لتدخلٍ مجتمعي وقانوني يحمي الأرواح قبل فوات الأوان.