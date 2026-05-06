في واقعة أشبه بـ«سيناريوهات الأفلام»، تحولت مدينة «تشيفريل» في ولاية دينيزلي التركية إلى ساحة للصدمة والذهول، بعد اختفاء صائغ ذهب شهير (يعمل في المهنة منذ 30 عاماً) تاركاً وراءه عشرات الضحايا الذين فقدوا مدخرات العمر في ليلة وضحاها.

كيف بدأت «الخدعة»؟

الصائغ (س. ج) الذي بنى على مدار عقود «إمبراطورية ثقة» مع أهالي المدينة، اعتاد تسلّم الذهب والمبالغ النقدية من الزبائن لحفظها أو صياغتها. لكن يوم الجمعة الماضي، استيقظ الأهالي على «مفاجأة مرعبة»؛ فالمتجر مغلق، وحسابات على السوشيال ميديا مُغلقة، والصائغ تبخّر في الهواء.

وتؤكد التحقيقات الأولية أن الصائغ لم يغادر وحده، بل «حزم معه» نحو 150 كيلوغراماً من الذهب، تاركاً خلفه ديوناً تقدر بمدخرات سنوات لزبائنه الذين وثقوا به.

وعند اقتحام المتجر، عثرت السلطات على كميات محدودة (بين 25 إلى 30 كيلوغراماً)، تم التحفظ عليها قضائياً، بينما تشير المؤشرات إلى أن الجزء الأكبر من «الثروة» عبر الحدود مع الصائغ.

ولم تقف السلطات التركية مكتوفة الأيدي، إذ بدأت إجراءات قانونية عاجلة لإدراج اسمه على قائمة المطلوبين دولياً عبر «النشرة الحمراء» (الإنتربول) لتتبعه.

وتجمّع الضحايا أمام المتجر في حالة من الغضب والانهيار، مطالبين باسترداد حقوقهم، بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة لكشف الوجهة النهائية للصائغ الهارب الذي حوّل «الثقة» إلى وسيلة للنصب.

ويمكن القول إن هذه الواقعة ليست مجرد عملية سرقة، بل «زلزال مالي» ضرب استقرار أهالي تشيفريل. وبينما تتوسع التحقيقات، يظل السؤال الأكبر: كيف استطاع صائغٌ واحد أن يخدع مدينة بأكملها ويهرب بهذا الحجم من الذهب دون أن يثير أي شكوك حتى اللحظة الأخيرة؟