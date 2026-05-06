اتهامات بالنصب لـ«بلوغر» مصرية بعد جمع ملايين الجنيهات بادعاء السرطان

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الأخيرة حالة من الجدل الواسع، بعد كشف ملابسات قضية بلوغر شابة ادعت إصابتها بمرض السرطان، واستغلت تعاطف المتابعين لجمع تبرعات مالية ضخمة، قبل أن تنتهي القصة بإلقاء القبض عليها وفتح تحقيقات موسعة في الواقعة.

تعاطف واسع وتحركات إنسانية

ظهرت البلوغر، المعروفة إعلاميًا باسم «دنيا فؤاد»، عبر منصات التواصل الاجتماعي كحالة إنسانية، حيث سردت تفاصيل معاناتها مع المرض، ما دفع آلاف المتابعين إلى دعمها ماديًا ومعنويًا.

وساهم انتشار قصتها بشكل كبير في زيادة حجم التبرعات، خاصة مع إعادة نشرها من قبل شخصيات عامة ومستخدمين مؤثرين، لتتحول إلى قضية رأي عام خلال فترة قصيرة.

ملايين الجنيهات تحت الشبهات

وكشفت التحقيقات الأولية أن البلوغر جمعت مبالغ مالية قد تتجاوز 4 ملايين جنيه من التبرعات، بزعم احتياجها لعلاج مكلف من السرطان.

لكن المفاجأة كانت في تضارب هذه الرواية مع بيانات طبية، حيث أشارت تقارير إلى أنها لا تخضع حاليًا لأي بروتوكول علاجي للأورام، ولا توجد دلائل حديثة على إصابتها النشطة بالمرض.

كما أظهرت بيانات الإنفاق أن المبالغ المصروفة فعليًا على الفحوصات الطبية لا تتجاوز نحو 182 ألف جنيه، وهو رقم بعيد جدًا عن إجمالي التبرعات التي تم جمعها.

مؤشرات كشفت الحقيقة

بدأت الشكوك تتزايد بعد تداول صور ومقاطع فيديو تظهر نمط حياة اعتبره البعض مترفًا، يتضمن شراء هاتف حديث وسيارة، بالإضافة إلى إنفاق على خدمات تجميل، ما أثار تساؤلات حول أوجه صرف الأموال.

كما أُثيرت شبهات حول رفضها تلقي المساعدات العلاجية المباشرة، وطلبها الأموال النقدية بدلًا من ذلك، وهو ما زاد من حدة الجدل.

القبض والتحقيقات

وأعلنت الجهات الأمنية التحفظ على البلوغر، إلى جانب القبض على زوجها، بعد تلقي عدة بلاغات تتهمهما بجمع تبرعات دون وجه حق.

وتباشر الأجهزة المختصة حاليًا فحص التحويلات المالية وتتبع مسار الأموال، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسط توقعات بكشف تفاصيل جديدة خلال الفترة القادمة.

تحذيرات رسمية

وفي أعقاب الواقعة، أصدرت محافظة الإسماعيلية بيانًا رسميًا حذرت فيه من جمع التبرعات دون تصريح، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة قانونية وفقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي.

رد المتهمة

من جانبها، نفت البلوغر الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها مرت برحلة علاجية معقدة، وأنها ستترك الأمر للقضاء للفصل في القضية، بعد حذف منشوراتها بناءً على نصائح قانونية.