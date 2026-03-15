نعى الوسط الرياضي السعودي اليوم لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي السابق عبدالرحمن البيشي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر يناهز 43 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض التصلب الجانبي الضموري. وعبّر رياضيون وإعلاميون عبر حساباتهم الشخصية على منصة «x» عن حزنهم لوفاة النجم السابق الذي عُرف بمسيرته الكروية المميزة في بداية الألفية،



حيث قال رئيس نادي النصر السابق الأمير فيصل بن تركي: «‏اللهم اغفر وارحم عبدك عبدالرحمن البيشي، واجعل ما أصابه تكفيراً لذنوبه ورفع منزلته في الجنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون»، وقال حساب نادي النصر الرسمي: «‏ببالغ الأسى والحزن نتقدم بخالص التعازي والمواساة في وفاة لاعب النصر السابق الكابتن عبدالرحمن البيشي، اللهم ارحمه واغفر له.. واجعل اللهم ما أصابه رفعة له في درجاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون»، كما نعى نادي الاتحاد اللاعب في تغريدة قال فيها: «‏إلى جنّات الخلد والنعيم بإذن الله»، وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: «‏أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة اللاعب الدولي السابق عبدالرحمن البيشي -رحمه الله- سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما أصابه رفعة لدرجاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون»، فيما قدم المخضرم ماجد عبدالله تعازيه لأسرة اللاعب وقال: «‏رحم الله عبدالرحمن البيشي وغفر له، وجعل ما آلمه وعاناه طوال سنوات مرضه رفعةً لدرجاته، وتمحيصاً لذنوبه، وعوضاً له بجنان النعيم، نسأل الله أن يربط على قلوب أهله ومحبيه، وأن يرزقهم الصبر والاحتساب، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون»، كما شارك لاعب النصر السابق محيسن الجمعان في التعازي وكتب: «‏إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الأخ والصديق عبدالرحمن البيشي وجعل ما أصابه تكفيراً لذنوبه ورفعة لدرجاته وأسكنه فسيح جناته، ‏اللهم اربط على قلوب أهله ومحبيه وألهمهم الصبر والسلوان»، وقال الإعلامي طارق النوفل: «‏رحم الله النجم الخلوق عبدالرحمن البيشي وغفر له، اللهم ثبته عند السؤال، واجعل ما أصابه من مرضٍ كفارةً ورفعةً له في درجات الجنان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».