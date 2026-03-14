يستهدف النصر بقيادة مدربه جورجي جيسوس تعزيز صدارته لدوري روشن السعودي عندما يحل ضيفاً على الخليج، اليوم (السبت) في العاشرة مساءً على ملعب «الأمير محمد بن فهد»، ضمن منافسات الجولة الـ26.

صراع الصدارة

ويعتلي «العالمي» قمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي الذي خسر أمام القادسية 3-2 مساء أمس، وثلاث نقاط عن الهلال الذي يلتقي الفتح الليلة في التوقيت نفسه.



فريق النصر

غياب رونالدو وشكوك حول ماني

ويواصل قائد النصر كريستيانو رونالدو غيابه عن الفريق للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة، حيث يخضع لبرنامج علاجي في إسبانيا، كما تحيط الشكوك بمشاركة النجم السنغالي ساديو ماني بسبب إصابة تعرض لها خلال التدريب.

الخليج بمعنويات مرتفعة

في المقابل، يدخل الخليج المباراة بمعنويات مرتفعة، بحثاً عن خطف ثلاث نقاط ثمينة من النصر أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، بعد انتصاره الأخير على الحزم 2-1 في الجولة الماضية.

ويحتل الخليج المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 30 نقطة، جمعها من ثمانية انتصارات وستة تعادلات مقابل 11 هزيمة.