أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تشخيص الإصابة التي تعرض لها ظهيره الأيسر فيرلاند ميندي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء الماضي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيان: «بعد الفحوصات التي أجرتها الخدمات الطبية لنادي ريال مدريد على لاعبنا فيرلاند ميندي، تم تشخيص إصابته بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن».

مدة الغياب

لم يكشف ريال مدريد مدة غياب لاعبه الفرنسي، ولكن صحيفة «ماركا» أكدت أن ميندي سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع تقريباً.

ويُلقب ميندي بـ«اللاعب الزجاجي» بسبب كثرة إصاباته، حيث لم يشارك سوى في 5 مباريات من أصل 42 مباراة خاضها ريال مدريد في مختلف المسابقات هذا الموسم.