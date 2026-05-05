أوقفت قوى الأمن الداخلي السورية، اليوم (الثلاثاء)، الفنان السوري معن عبدالحق، دون كشف تفاصيل إضافية بشأن ملابسات التوقيف أو الأسباب المباشرة التي تقف خلفه حتى الآن.

إجراءات أمنية

وجرى تنفيذ عملية التوقيف ضمن إجراءات أمنية في دمشق، وسط غياب بيان رسمي مفصل يوضح طبيعة التهم الموجهة إلى عبدالحق أو خلفيات التحقيق الجاري معه.

معن عبدالحق مجسداً شخصية صطيف في باب الحارة.

صطيف باب الحارة

ويُعد معن عبدالحق من الوجوه الفنية المعروفة في الدراما السورية، واشتهر على نطاق واسع بتجسيده شخصية «صطيف» في مسلسل «باب الحارة»، كما ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بمواقف سياسية أثارت جدلاً واسعاً.