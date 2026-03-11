وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اتفاقية تعاون مشترك، مع وزارة الشباب والرياضة اليمنية بهدف تعزيز التعاون في دعم وتطوير القطاع الرياضي، ورفع كفاءة المنشآت الرياضية، وتنمية قدرات الشباب اليمني، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية الرياضية في مختلف محافظات اليمن.



وقّع الاتفاقية وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، ومساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، ومدير عام الشراكات والاتفاقيات بوزارة الرياضة السعودية هاني منسي -عبر الاتصال المرئي.



وأشاد وزير الشباب والرياضة اليمني بالدعم المستمر المقدم من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للرياضة والرياضيين في مختلف المحافظات اليمنية، بما في ذلك رعاية ودعم استمرارية إقامة البطولات والأنشطة الرياضية ومنها بطولة منتخبات المحافظات لكرة الطائرة في عدن، والتي أقيمت في صالة علي أسعد مثنى الرياضية، وتعد باكورة مشاريع البرنامج في دعم الرياضة والشباب؛ مما أتاح للشباب الفرصة للاستفادة من هذه المنشآت في تنمية مهاراتهم وقدراتهم وممارسة الرياضة.



من جهتها أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة أن هذا الدعم له أبعاد إيجابية متعددة وأهمية في تعزيز دور الشباب والرياضة، وأن ما تقدمه المملكة من دعم ومؤازرة في مُختلف المجالات أسهم بشكل ملموس في تحسين الحياة ودعم جهود الحكومة اليمنية ومساندتها في تقديم الخدمات للشعب اليمني.



من جهته، أوضح مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس أنه تزامنًا مع توقيع هذه الاتفاقية تشهد المحافظات اليمنية حراكًا رياضيًا متواصلًا تدعمه مبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث تقام حاليًا بطولات رياضية في عدن وحضرموت وسقطرى ومأرب بمشاركة واسعة من الأندية واللاعبين الشباب، والتي أسهمت في تعزيز الأنشطة الرياضية، وأتاحت للشباب فرص المشاركة وإبراز مواهبهم، بما يعزز حضور الرياضة ويدعم مسارات التنمية في مختلف المحافظات اليمنية.



وتضمّنت الاتفاقية عددًا من مجالات التعاون، أبرزها تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال استدامة المباني الرياضية ورفع كفاءتها بالتنسيق بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والجهات ذات العلاقة، وتنفيذ البطولات الرياضية في عدد من الألعاب، إلى جانب بناء القدرات الرياضية، بالتنسيق مع مكاتب الشباب والرياضة ومكاتب البرنامج في المحافظات اليمنية.



ويأتي توقيع الاتفاقية امتدادًا لجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم الشباب والرياضة من خلال مشاريع ومبادرات رياضية وشبابية متعددة، شملت إعادة تأهيل المنشآت الرياضية، وإنشاء الملاعب، ورعاية البطولات الرياضية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني ونقل الخبرات في المجال الرياضي، بما يعزز قدرات الشباب اليمني ويسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.



وتبرز مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إنشاء ملاعب رياضية بمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من بينها ملاعب أندية الجزيرة والروضة والميناء في محافظة عدن، بما يتيح للشباب بيئة رياضية متميزة تمكّنهم من ممارسة الرياضة على أعلى مستوى وتعزز من قدراتهم ومهاراتهم، إلى جانب أكثر من 30 ملعبًا رياضيًا في المدارس النموذجية الموزعة في مُختلف المحافظات.



وشملت تنظيم عدد من البطولات الرياضية التي أتاحت للشباب فرصة التنافس وإبراز مهاراتهم، من بينها البطولات الرياضية في عدن ومأرب وحضرموت وسقطرى القائمة حاليًا.



يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم 268 مشروعًا ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.