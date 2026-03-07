أعاد نادي القادسية الحارس البحريني المخضرم حمود سلطان، إلى عشقه الأول كرة القدم وارتداء القفازات لصد الكرات، إذ شارك في المباراة الخيرية الخاصة بالنجم الراحل علي فايل، وذلك ضمن فعاليات موسم القادسية الرمضاني في نسخته الثالثة، في مبادرة وفاء تعكس تقدير النادي والأسرة الرياضية لمسيرته وعطائه في الملاعب، إذ جمعت المباراة كوكبة من قدامى نجوم القادسية وعدد من لاعبي أندية المملكة ودول الخليج، في أجواء رمضانية اتسمت بالمحبة والوفاء، يتقدمهم النجم الدولي السابق ياسر القحطاني إلى جانب مجموعة من الأسماء التي تركت بصمتها في الملاعب، منهم محمد الفرحان، وعبدالرحمن بورشيد، وبندر الخالدي، وغازي عسيري، وعارف بورشيد، وفهد الشامي، وحبيب الصفواني، ومحمد الضلعان، وصالح القنبر، وحسين الصادق، ويوسف الجميعة، وخميس عيد، وحمود سلطان، وزيد المولد، وفوزي الشهري، وسعيد الودعاني، وخالد الحرندا، وأحمد الرويعي، وعبده حكمي.



وتأتي هذه المباراة ضمن مبادرات الموسم الرمضاني للنادي، التي تهدف إلى ترسيخ قيم الوفاء لنجومه الذين أسهموا في صناعة تاريخ القادسية والكرة الخليجية، إلى جانب إحياء ذكراهم في أجواء تجمع بين الرياضة والتقدير والمحبة بين نجوم اللعبة والجماهير.



حمود سلطان: القادسية إرث تاريخي



من جانبه، أشاد الدولي البحريني حمود سلطان بالنشاط الكبير الذي يشهده القادسية، مؤكدًا أن النادي يعيش حراكًا رياضيًا ومجتمعيًا مميزًا من خلال المبادرات والفعاليات المتنوعة التي تشمل جميع الفئات العمرية، رجالًا ونساءً، صغارًا وكبارًا، ولا سيما البرامج والدورات الرمضانية القوية والمبتكرة.



وقال سلطان إن هذه ليست المرة الأولى التي يدعوه فيها النادي، مشيرًا إلى أنه يتابع القادسية منذ سنوات ويستحضر نجومًا كبارًا مثل الراحل سعود جاسم وعبدالله الشريدة ولؤي السبيعي، معتبرًا أن النادي كان من أوائل الأندية السعودية التي تُوِّجت بلقب آسيوي، وهو إنجاز يُشكّل مصدر فخر للخليج والعرب.



وأضاف سلطان أن تاريخ القادسية وبداياته القوية منحته مكانة خاصة على الساحة الرياضية، مشيدًا بالإنجازات التي حققها النادي على مستوى القارة الآسيوية، ومشدّدًا على أن مثل هذه الإنجازات نادرة بين أندية المنطقة، ما يجعل القادسية نموذجًا يحتذى به في الجمع بين التميز الرياضي والمبادرات المجتمعية.



القحطاني: القادسية نموذج المبادرات الإنسانية



وعبّر النجم الدولي السابق ياسر القحطاني عن اعتزازه بالمشاركة في المباراة الخيرية التي نظمها القادسية ضمن موسمه الرمضاني في نسخته الثالثة، والتي جمعت نخبة من نجوم الكرة السابقين تخليدًا لذكرى اللاعب الراحل علي فايل.



وأكد القحطاني أن المشاركة في مثل هذه المبادرات تمثل مصدر فخر له، لما تحمله من معاني الوفاء والعرفان للاعب الذي ترك بصمة في الملاعب،



وأضاف أن نادي القادسية اعتاد تقديم مبادرات مجتمعية مميزة، خصوصا خلال شهر رمضان، وهو ما يعكس حرصه على ترسيخ ثقافة الوفاء والتقدير لنجومه ورواده، وتعزيز دوره الاجتماعي إلى جانب حضوره الرياضي.



منصور فايل: الوفاء سمة القادسية



وأعرب منصور نجل النجم الراحل علي فايل، عن شكره وتقديره لإدارة القادسية على مبادرتها بتنظيم المباراة الخيرية تخليدًا لذكرى والده، مؤكدًا أن هذه اللفتة ليست مستغربة من نادٍ عُرف بالوفاء لنجومه.



وقال: «أتقدم بخالص الشكر لإدارة نادي القادسية على هذه المبادرة الجميلة وغير المستغربة، التي تعكس وفاء النادي لنجومه وتقديره لما قدموه. هذه اللفتة كان لها أثر كبير في نفوسنا كأسرة، ونسأل الله أن يجعل ما قدمه الوالد في ميزان حسناته، وأن يديم على القادسية هذا النهج في الوفاء والتقدير».