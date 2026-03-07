تعرض مهاجم الأهلي لموجة كبيرة من الانتقادات عقب طريقة احتفاله بالهدف الأول الذي سجله في مرمى فريق الاتحاد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضة وانتهى بنتيجة 3-1 أهلاوياً في قمة الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، حيث توجه نحو راية ركنية الملعب ليحتفل بالطريقة التي أثارت التساؤلات حول قصة هذا الاحتفال غير التقليدي في ملاعبنا، حيث دافع «توني» عن موقفه وقال:«طلب مني ابني الاحتفال بهذه الطريقة عندي تسجيلي الهدف واتفقت معه على أن أرقص بنفس الأسلوب وقد تدربنا على ذلك معا في المنزل».. جاء ذلك خلال تصريحه عقب المباراة لقناة 8، وتابع يقول:«الدوري لا يزال طويلا ونحن بحاجة للعمل على كل مباراة بهذا الشكل ودعم الجماهير المتواصل الذي سيقربنا من تحقيق اللقب»، مشيراً إلى أن فريقه حقق فوزاً مهماً في الدوري للفريق، ومعنوياً للجماهير الأهلاوية، وقال: «الديربي من أصعب المباريات لكننا تمكنا من حسمه لصالحنا وأبقينا حظوظنا في المنافسة على لقب الدوري».



يذكر أن الإنجليزي «توني» اعتلى صدارة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف بين جميع لاعبي الدوري، حيث وصل إلى 29 مساهمة تهديفية حتى الآن، جمعها بين التسجيل والصناعة، ليؤكد تأثيره الهجومي الكبير وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب، كما تصدر المهاجم الإنجليزي قائمة هدافي دوري روشن هذا الموسم بعدما نجح في تسجيل 24 هدفا، ليكون اللاعب الأكثر هزًا للشباك في المسابقة، في أرقام تعكس موسمه الاستثنائي وحضوره الحاسم أمام المرمى.



ويقدم توني مستويات لافتة هذا الموسم، حيث جمع بين الفاعلية التهديفية وصناعة الفرص لزملائه، ليصبح اللاعب الأكثر تأثيرا هجوميا في الدوري، ويواصل كتابة موسم مميز في مسيرته داخل الملاعب السعودية.