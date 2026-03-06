أثارت الممثلة والمخرجة المصرية روان الغابة جدلاً واسعاً بعد إعلانها حذف صفحتها الشخصية من موسوعة «ويكيبيديا»، مرجحة أن يكون ذلك بسبب الدور الذي جسدته في مسلسل «صحاب الأرض» المعروض ضمن دراما رمضان 2026.

وعلّقت روان بسخرية على الواقعة في منشور عبر صفحتها في «فيسبوك»، قائلة: «الصهاينة مسحوني من على ويكيبيديا»، في إشارة إلى حذف الصفحة عقب عرض الحلقات التي ظهرت فيها ضمن مسلسل «صحاب الأرض».



الفنانة روان الغابة تجسد شخصية المتحدثة الإعلامية باسم الجيش الإسرائيلي في مسلسل «صحاب الأرض»

دور أثار الجدل في «صحاب الأرض»

قدّمت روان الغابة في المسلسل شخصية «إيلا»، المتحدثة الإعلامية باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما ظهرت في بعض المشاهد بدور جندية متطرفة تسعى للانتقام من عائلة فلسطينية. وخلال الأحداث تلاحق شخصية «فدوى» التي تجسدها الفنانة سارة يوسف بهدف قتلها.

ويبلغ الصراع ذروته حين يتم إيقاف الشخصية عن العمل وإعادتها إلى تل أبيب، قبل أن تقرر إنهاء حياتها في أحد المشاهد التي أثارت تفاعلاً واسعاً بين المشاهدين. ورغم أن ظهورها في العمل جاء في عدد محدود من المشاهد، فإن أداءها وإجادتها التحدث بالعبرية لفتا الانتباه وأسهمتا في ترسيخ الشخصية في أذهان الجمهور.

ويُقدَّم مسلسل «صحاب الأرض» في إطار درامي يقترب من الطابع التوثيقي، إذ يرصد الحرب على غزة، مع اعتماد تجربة الترجمة إلى اللغة الإنجليزية لأول مرة، بهدف إيصال الرواية الفلسطينية إلى نطاق أوسع عالميًا، ونقل تفاصيل ما عاشه سكان غزة من دمار ودماء وجوع.



تفاعل واسع ورسائل دعم

أثار منشور الغابة موجة من التفاعل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر كثيرون أن حذف صفحتها من «ويكيبيديا» يعد «ضريبة نجاح» نتيجة تأثير الدور الذي قدمته.

وكتب أحد المتابعين: «هما مسحوا سيرتك من ويكيبيديا وإنت حفرتي اسمك بحروف دهب في قلوبنا»، بينما رأى آخر أن ما حدث «ختم جودة» لأدائها في المسلسل. وتنوعت التعليقات بين الإشادة بإتقانها للشخصية وإجادتها التحدث بالعبرية، وبين التأكيد أن حذف الصفحة لن يمحو حضورها لدى الجمهور.



من «حقي برقبتي» إلى «صحاب الأرض»

تخرجت روان الغابة من المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر، كما درست الإخراج السينمائي في الولايات المتحدة. وبدأت مسيرتها الفنية عام 2009 من خلال مسلسل «حقي برقبتي»، قبل أن تختارها المخرجة كاملة أبو ذكري للمشاركة في مسلسل «بنت اسمها ذات».

كما شاركت في فيلم «كابتن مصر» إلى جانب الفنان محمد عادل إمام، وقدمت أدواراً في مسلسلات عدة من بينها «الأب الروحي»، و«ألفريدو»، و«مفترق طرق».

دراما غزة تثير قلقاً في إسرائيل

يضم المسلسل 15 حلقة، ويشارك في بطولته عدد من النجوم بينهم كامل الباشا، وعصام السقا، وتارا عبود، وهو من تأليف عمار صبري. كما يقدم العمل تجربة ترجمة إلى اللغة الإنجليزية بهدف إيصال الرواية الفلسطينية إلى جمهور عالمي أوسع.

وقبل بدء عرضه، أثار المسلسل غضباً في إسرائيل، إذ هاجمته صحف عبرية واعتبرته عملاً يسيء لصورة تل أبيب دولياً، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى مخاوف من وصوله إلى الجمهور الإسرائيلي وتأثيره في الرأي العام، خصوصاً مع تركيزه على معاناة أطفال غزة وتداعيات الحرب الإنسانية.