شهد موسم رمضان 2026 منافسة محتدمة بين نجوم الفن على لقب المسلسل الأعلى مشاهدة، حيث أعلن كل من الفنانين المصريين عمرو سعد وأحمد العوضي نسب مشاهدات مختلفة لمسلسلاتهما، مؤكدين أن كلا منهما عمله يتصدر قائمة المشاهدة.

وعلق عمرو سعد على هذه التقارير، مؤكدًا في منشور عبر «فيسبوك» أن المرة الأولى تنشر فيها التقارير المعتمدة وليست المزورة، معربًا عن أمله في أن تقوم الشركات والمحطات بالإعلان عن هذه البيانات رسميًا لما فيه مصلحة العمل وصناعة الدراما، كما يحدث في الدول التي تمتلك تاريخًا طويلًا في المجال.

وشدد عمرو سعد على أهمية الشفافية في بيانات نسب المشاهدة، قائلاً: «لابد من وجود شفافية لنغلق الباب أمام من يحاولون تزوير الحقائق، فالإنكار صعب جدًا ولا يمكن خداع الناس أو تحريف وعيهم».

تقرير نايل سات عن علي كلاي

في المقابل، كشفت بيانات نسب المشاهدة الصادرة عن قنوات نايل سات أن مسلسل علي كلاي للنجم أحمد العوضي حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه وحتى الآن ضمن موسم رمضان الحالي.

وأوضح التقرير أن المسلسل تصدر قائمة الأعمال الدرامية الأكثر مشاهدة لهذا العام، مما يعكس حجم متابعة الجمهور واهتمامه بالعمل منذ بدايته.

جدل واسع بين الجمهور والإعلام

أثارت هذه التصريحات موجة من الجدل بين الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، مع مقارنة مستمرة بين المسلسلين حول نسب المشاهدة الرسمية وموقف كل طرف.